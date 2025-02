C’è un accordo contro di lui Grande Fratello riunione segreta per indebolirlo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sui social network sta circolando un video che ha sollevato non poche polemiche tra i sostenitori di Lorenzo Spolverato. Nelle scorse notti, alcuni concorrenti delsi sono confrontati su come arginare la corsa del modello alla vittoria, elaborando strategie mirate a metterlo in ombra. Federico Chimirri, in particolare, ha suggerito a Iago García, Helena Prestes e Javier Martinez di modificare il loro approccio al gioco per distogliere l’attenzione del pubblico da Lorenzo.La scelta del pubblico di mandare direttamente in finale Lorenzo ha sorpreso molti concorrenti del reality. Nei giorni successivi alla puntata in cui Spolverato ha avuto la meglio su Javier, Giglio e Alfonso, alcuni coinquilini hanno iniziato a discutere nuove strategie per ostacolare il percorso del modello.