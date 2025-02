Justcalcio.com - CdS – dentro Fagioli, Zaniolo e Ndour, fuori Sottil, Biraghi e Kouamé

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 00:27:00 Arrivano conferme dal CdS:FIRENZE – Ultima giornata di mercato ricca di movimenti in entrata e in uscita per la Fiorentina, che cambia volto per provare ad accontentare Raffaele Palladino. Alla corte dei viola arrivano i nuovi acquisti Cher, proveniente dal Paris Saint Germain dopo il prestito al Besiktas, Nicolò, arrivato dal Galatasaray, ma in prestito all’Atalanta negli ultimi 6 mesi, e Nicolò, proveniente dalla Juventus. Contestualmente la Fiorentina cede Riccardoal Milan, Cristianoal Torino e Christianall’Empoli.Le parole dei nuovi acquisti“Sono molto felice di essere tornato in Italia – le prime parole di, giocatore dell’Italia Under 21 – era da tanto che avevo voglia di tornare. Sono contento di essere qui alla Fiorentina perché è un grande club e penso che possa essere il posto giusto per me“.