Cavalcano le tendenze della primavera 2025 perché stanno bene con tutto e sono anche più chic

Qual è la mossa più astuta che si possa fare parlando di investimenti moda per l’armadiostagione primaverile? Semplice. Puntare con decisione su un paio di sneaker marroni o beige, preferibilmente in pelle scamosciata. E questo per due motivi fondamentali. Il primo è che si sta parlando di una tendenza fortissimanuova stagione che è iniziata già da un po’ ma che non accenna a fermarsi. La seconda è che queste sneaker insolite hanno dalla loro parte una grandissima versatilità.in grado di accordarsi a qualsiasi tipi di outfit casual ma posessere una valida alternativaa look più sofisticati, sdrammatizzandoli al punto giusto e aggiungendo quella nota cool che non guasta mai.