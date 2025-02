Ilrestodelcarlino.it - Cause dell’incendio all’Inalca di Reggio Emilia: cosa sappiamo

, 12 febbraio 2025 – I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per prevenire la riaccensione di eventuali focolai nel grande sito produttivo di via Due Canali dove ieri gli stabilimenti di Inalca e Quanta sono stati distrutti dal maxi incendio.I pompieri sono tutt’ora al lavoro per capire ledel rogo (foto). E stamattina sono iniziate le operazioni di sopralluogo da parte del personale specializzato del Nia, il nucleo investigazioni antincendio. La procura di– che ha aperto un fascicolo d’inchiesta affidando le indagini alla squadra mobile della questura – formalmente non esclude alcuna ipotesi, ma dai primi elementi raccolti, al momento non ci sono i presupposti per pensare al dolo. Secondo gli inquirenti, le fiamme sarebbe scaturite accidentalmente da un vano tecnico.