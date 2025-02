Lanazione.it - Caterina Medici, “strega famosa”, è di scena agli Amici della Musica di Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 12 febbraio 2025 – Tremate, tremate, le streghe son tornate!, da non confondersi con la regina madre di Francia, sarà ricordata, domenica 16, alle 19, al Teatro Niccolini, nell'affresco sonoro per sette musicisti performer “Impurissima foemina- Storia diabbruciata viva in Milano come”. Lo spettacolo fa parte del ciclo&., pensato dal direttore artistico Andrea Lucchesini all’internostagione deglidi. È un concerto in cui, in un delicato equilibrio tra il linguaggiotradizione popolare e quello contemporaneo, Ars Ludi (percussioni e azione scenica) e Faraualla (voci e azione scenica) fondono le originali sonorità del loro repertorio per narrare la storia di grande forza emotiva di una delle ultime streghe mandate al rogo dall’Inquisizione.