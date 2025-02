Dayitalianews.com - Catania, pusher usa un lampeggiante fingendosi un poliziotto per spacciare indisturbato

Undi 39 anni aaveva escogitato un sistema per: unblu sull’auto per fingersi un. Lo stratagemma non è servito molto al 39enne, arrestato qualche giorno fa dalla polizia con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti e di possesso di segni distintivi contraffatti.L’arresto delI poliziotti stavano pattugliando via Luppolo, un quartiere di San Francesco La Rena nel catanese, e il 39enne appena li ha visti si è allontanato subito entrando in un condominio. Gli agenti hanno notato il suo atteggiamento sospetto, quindi lo hanno seguito fino ad un appartamento al primo piano, dove l’uomo ha cercato di disfarsi di diversi involucri contenente droga nel water. I poliziotti sono comunque riusciti a recuperare 1,80 grammi di cocaina caduti sul pavimento.