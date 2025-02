Dayitalianews.com - Catania, arrestato dalla polizia pluripregiudicato catanese per spaccio

Ladi Stato haun uomo di 39 anni per detenzione di droga a scopo die lo ha inoltre denunciato per il possesso di distintivi contraffatti.Nei giorni scorsi, durante un normale pattugliamento in via Luppolo, nel quartiere di San Francesco La Rena, gli agenti delle volanti hanno notato un uomo che, alla vista della, ha aumentato il passo in modo sospetto ed è entrato rapidamente in un condominio. Gli agenti lo hanno subito inseguito, riuscendo a vedere che lo stesso è entrato correndo dentro un’abitazione al primo piano, lasciando aperta la porta d’ingresso, dirigendosi verso il bagno dove ha lanciato qualcosa nel wc. I poliziotti, non perdendolo mai di vista, nonostante l’uomo avesse provato a disfarsi di tutti gli involucri in suo possesso, hanno recuperato alcune dosi di sostanza stupefacente per terra, per un totale di 1,80 grammi di cocaina.