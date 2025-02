Dayitalianews.com - Catania, aggredisce la compagna con una pinza colpendola alla testa e tenta di strangolarla: arrestato

La scorsa notte, una gazzella del Nucleo Radiomobile diè intervenuta presso l’abitazione di una 54enne di origini straniere, residente in città, che era stata appena aggredita dal compagno, un 52enne del posto, pregiudicato, che è statoper “maltrattamenti contro familiari”, “lesioni personali” e “minacce”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.L’rmecentrale è arrivato verso le 02:00 da parte di un condomino che, preoccupato per le urla che provenivano dall’abitazione della sua vicina, ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri.Quindi, in pochi minuti una pattuglia ha raggiunto l’appartamento della vittima, in via Garibaldi e ha trovato il compagno che si era chiuso in camera da letto.La signora, visibilmente scossa e con vistose feritee al collo, appena ha visto i Carabinieri si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, raccontando che da circa due anni, ovvero da quando era iniziata la loro convivenza, avrebbe subito quotidianamente minacce e aggressioni, sia fisiche sia verbali, da parte del compagno, il quale andava in escandescenze per ogni piccolo disaccordo.