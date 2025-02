Noinotizie.it - Castellaneta: complemento per lo sviluppo rurale, confronto agricoltori-assessore regionale Cia Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Cia:Nuovi bandi CSR (per lo) 2023/2027 per le filiere agricole pugliesi: contributi per nuovi impianti di olivo, ciliegio, uva da tavola e agrumi. Se ne è parlato il 10 febbraio sera a, nel corso di un evento pubblico organizzato dall’area Due Mari di CIAItaliani di.Nell’auditorium comunale “7 febbraio 1985”, a partecipare attivamente al focus di approfondimento con l’all’Agricoltura Donato Pentassuglia e il dirigente dello stesso assessorato Vito Ripa, c’erano centinaia diprovenienti da diversi paesi della provincia di Taranto.I lavori sono stati aperti dal vicepresidente vicario Giannicola D’Amico di CIAItaliani die moderati dal direttore Vito Rubino di CIA Area Due Mari Taranto-Brindisi.