Agi.it - Caso Riace, Lucano condannato a 18 mesi, la Cassazione conferma

AGI -ta inla condanna a un anno e seiinflitta per un reato di falso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nell'ottobre 2023 a Mimmo, ex sindaco di, oggi eurodeputato nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. La seconda sezione penale della Suprema Corte, dopo l'udienza svolta oggi, ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa die ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso con cui la procura generale reggina aveva impugnato le assoluzioni die di altri imputati per alcuni reati di truffa in danno dello Stato. Il ricorso del pg è stato anche rigettato in relazione alle assoluzioni per tutte le altre truffe e ai reati di falso (questi ultimi ascritti solo a). In primo grado, nel 2021,era statodal tribunale di Locri a tredici anni e duedi reclusione per diverse ipotesi di reato nell'ambito di un procedimento sulla gestione dell'accoglienza dei rifugiati.