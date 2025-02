Romadailynews.it - Caso Regeni: legale famiglia, Al Sisi manca di rispetto a tutti italiani

L’assenza del presidente egiziano Abdel Fattah Alal processo per l’omicidio di Giulio, sara’ unanza “digli”. Lo ha detto Alessandra Ballerini,della, prima di entrare in tribunale a Roma con i genitori del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Questa mattina alcuni striscioni e cartelli sono stati esposti a piazzale Clodio. “Aldove sei?” e “Alcosa nascondi?” si legge sui cartelli, mentre gli striscioni recitano “Verita’ per Giulio”.“Questa mattina – ha aggiunto l’avvocata – verranno sentiti in aula anche il leader di Azione, Carlo Calenda, e Roberto Fico”, presidente della Camera dei deputati dal 2018 al 2022. “Da quello che ci risulta, Fico e’ stato l’unico a tenere il punto con il presidente Ale a fare un incontro unicamente mirato ad avere verita’ per Giulio, ed e’ anche il presidente che ha rotto i rapporti tra il parlamento italiano e quello egiziano.