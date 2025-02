Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, il governo conferma: “Servizio mai sospeso, il contratto non è stato rescisso”. Giornalisti spiati? “Non è stata l’intelligence”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La sintesi è una sola: ilha verificato e ha assicurato che i servizi non hanno fatto un uso distorto di. E allora chi ha spiato ie gli attivisti? “Non appartiene a noi fare questo tipo di accertamento. C’è una parte che compete all’autorità giudiziaria“. Parola di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nonché Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Che ha chiarito anche un altro aspetto, finora controverso: lo spyware israeliano è ancora in uso e non c’ènessuna rescissione del? Macché – Il 6 febbraio, quando ile lo scandalo deiera diventato di dominio pubblico, il giornale inglese Guardian e quello israeliano Haaretz avevano parlato di rescissione delcon l’Italia decisa unilateralmente dalla società che produce lo spyware.