Iltempo.it - Caso Paragon, Ciriani: Il Governo denuncerà chi lo accusa di spiare i giornalisti. Noi li salviamo

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2025 "Ilintende adire le vie legali nei confronti di chiunque, in questi giorni, lo ha direttamenteto di aver spiato i. Come tutti hanno potuto constatare, finora ilnon ha spiato, ma se mai li ha portati in salvo". Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca, rispondendo alle interrogazioni di Pd e 5 Stelle sul. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev