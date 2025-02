Inter-news.it - Caso Curve Inter e Milan, si muove la Lega Serie A: forte decisione!

Leggi su Inter-news.it

Ildicontinua a tenere banco. E dopo che i due club hanno deciso di costituirsi parte civile, è in arrivo anche la mossa dellaA.MOSSA – L’appello ultimo e chiaro è uno: ripulire gli stadi dalla criminalità! Ecco perché ildicontinua a tenere banco. I due club, nelle scorse settimane, hanno deciso di costituirsi parte civile in merito all’inchiesta che le ha colpite da vicino e scoppiata con l’arresto tra settembre e ottobre dei principali leader delle duedi San Siro. Una mossa sicuramente non banale che conferma la posizione comune e netta dei due club: zero tolleranza nei confronti dei criminali. E a proposito di ciò, laA sta pensando di compiere lo stesso passo mosso da: ossia costituirsi in parte civile.