Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, parte l’indagine sul governo: il Tribunale chiede al ministero della Giustizia gli atti sulla scarcerazione del libico

È partitadeldei ministri che dovrà far luce su eventuali responsabilità penali delper il. Come scrive Repubblica, i magistrati hanno chiesto aluna serie di documenti, anche interni, per mettere in fila le scelte che hanno portato alladel generale, accusato di tortura dalla Corte penale internazionale, ma liberato due giorni dopo l’arresto e riaccompagnato a Tripoli con un volo dei servizi. Si tratta dei primiistruttori compiuti nell’ambito del fascicolo nato dalla denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti, in cui sono indagati la premier Giorgia Meloni, il Guardasigilli Carlo Nordio, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, Autorità delegata all’intelligence.