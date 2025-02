Lettera43.it - Caso Almasri, mozione di sfiducia a Nordio alla Camera il 25 febbraio

Ladiindividuale delle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia Carlo«in meritogravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico» Nijeem Osamaè stata calendarizzata dConferenza dei Capigruppo in aulaa partire da martedì 25, con la discussione generale.Laarrivanella stessa settimana dello sciopero delle togheLadicontroarriverà, dunque, nella stessa settimana sciopero nazionale della magistratura proclamato dall’Anm per giovedì 27contro la riforma per la separazione delle carriere dei magistrati, elaborata dal Governo proprio su iniziativa del ministro della Giustizia.La discussione dellacontro Santanchè riprende il 19La discussione sulladicontro Daniela Santanchè, che era stata sospesa lunedì 10dopo la mancata replica della ministra del Turismo, è stato calendarizzata a partire da mercoledì 19, assieme al seguito dell’esame degli argomenti non conclusi.