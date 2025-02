Thesocialpost.it - Caso Almasri: il tribunale dei ministri apre un’indagine su Nordio e il governo

Ildel generale libico, arrestato a Torino su mandato della Corte Penale Internazionale e successivamente scarcerato, ha portato all’apertura dida parte deldei. Sotto esame vi sono le decisioni prese tra il 18 e il 21 gennaio dai vertici delitaliano, in particolare dal ministro della Giustizia Carlo, dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, Alfredo Mantovano.La catena di eventi: dall’arresto alla scarcerazioneIl 18 gennaio, la Corte Penale Internazionale comunica informalmente che sta per emettere un mandato di cattura per, destinato all’Italia e ad altri sei Paesi. Il mandato viene effettivamente inviato nelle ore successive al magistrato di collegamento presso l’ambasciata italiana nei Paesi Bassi e, successivamente, al ministero della Giustizia italiano il 19 gennaio nel pomeriggio.