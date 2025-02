Thesocialpost.it - Caso Almasri, il governo italiano frena sulla Cpi: Nordio apre al dialogo ma parte la mozione di sfiducia

Leggi su Thesocialpost.it

Il, dopo le accuse di una gestione caotica del mandato d’arresto internazionale, ha deciso di modificare la propria strategia. Il ministro della Giustizia Carloha avviato un canale informale dicon la Corte Penale Internazionale (CPI) per fornire chiarimenti sulOsema, il generale libico accusato di torture, scarcerato in circostanze controverse. Il ministero starebbe valutando nuove procedure per evitare il ripetersi di simili situazioni, tra cui un sistema di comunicazione diretta per la gestione dei mandati di cattura internazionali.cerca ilcon l’AiaQuesta apertura segna un cambio di passo rispetto alla precedente posizione dell’esecutivo, che aveva sollevato dubbilegittimità delle richieste della CPI. La mossa di via Arenula arriva in un contesto delicato: mentre Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre sanzioni economiche alla Corte, l’Unione Europea si schiera in difesa dell’istituzione, ritenendola un pilastro del diritto internazionale.