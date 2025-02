Lapresse.it - Caso Almasri, Delmastro: “Fascicolo CPI? Aja fa bene a fare tutto ciò che deve”

Leggi su Lapresse.it

? La corte penale internazionale faràciò che, partendo dal presupposto che l’Italia ha agito correttamente, nel rispetto dei distinti ruoli, ivi compreso quello della magistratura che ha ritenuto di liberare”. Lo ha detto a LaPresse il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove, intercettato all’esterno di Montecitorio sui temi relativi al. “Lettera del ministro Nordio alla? Non la conosco”, risponde il deputato di Fratelli d’Italia, che però sottolinea come sia “sempre giusto distendere gli animi con chiunque”. Sulla questione dell’incongruenza sulle tempistichespiega che “quella macroscopica” è stata evidenziata proprio dalla Corte di Appello di Roma, “l’organo che ha deciso la scarcerazione”, il quale “spiegando l’irregolarità di questo arresto non è stato notificato preventivamente al ministro della Giustizia che era il titolato a ricevere la prima comunicazione”.