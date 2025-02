Lapresse.it - Caso Almasri, Calenda: “Non firmiamo la sfiducia contro Nordio ma valutiamo di votarla”

(LaPresse) “La mozione didelle opposizioniil ministroper il? Le mozioni disono un boomerang. La persona oggetto della mozione può dire di avere il sostegno del Parlamento una volta che si vota. Noi non la. Valuteremo se”, ha detto il leader di Azione Carloa margine dell’udienza per il processo Regeni al Tribunale di Roma dove è stato sentito come testimone in quanto viceministro e poi ministro dello Sviluppo economico all’epoca dell’uccisione del ricercatore italiano in Egitto, nel 2016. “Mi permetto però di dire alle opposizioni che stiamo entrando in una crisi economica e siamo vicini alla crescita zero. Perderemo un sacco di posti di lavoro e il costo dell’energia è ai massimi. Di questo bisogna occuparsi. Se andiamo avanti con questo stra politica e magistratura che va avanti da trent’anni, i cittadini non voteranno più”, ha aggiunto l’ex ministro.