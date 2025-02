Ilrestodelcarlino.it - Case popolari in Emilia Romagna, battaglia sui criteri: "Bisogna favorire i residenti storici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 12 febbraio 2025 – Bilanciare meglio i punteggi, per evitare ingiustizie. Ovvero, mettere mano alle norme di accesso all’Erp inpuntando sulo della residenzialità storica all’interno del Comune di appartenenza. La proposta arriva dalla Lega con un progetto di legge regionale depositato dal consigliere Tommaso Fiazza con l’assenso della ex candidata alla presidenza della Regione, Elena Ugolini, che punta a modificare l’attuale normativa in vigore dal 2001. Proposta della Lega per modifica normativa sugli alloggi "Il tema della casa è centrale nel nostro programma di mandato – sostiene Elena Ugolini - . Questa è una prima azione legislativa per iniziare ad affrontare il problema garantendo gli alloggi in base ache tengano conto di valori come la residenzialità storica all’interno del Comune, il disagio abitativo, economico e la tipologia di nucleo familiare".