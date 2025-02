Lanazione.it - Cascine, il monumento a Washington sarà restaurato e ampliato

Firenze, 12 febbraio 2025 - Lunedì 17 febbraio è il Presidents’ Day. Nata per celebrare George, intende ricordare tutti i presidenti americani. Anche quest’anno l’associazione Filippo Mazzei organizza una giornata, a partire dalle 10, in piazza Filippo Mazzei nel Parco delle, di fronte ala George. Si terrà la deposizione del gagliardetto d’onore e verranno illustrate le proposte progettuali per il completamento, il restauro e le sistemazioni esterne dell’opera donata nel 1932 dalla Comunità americana alla città di Firenze, nel cui anniversario (2026) è prevista l’emissione di un francobollo commemorativo della Repubblica Italiana. Nel quadro delle iniziative promosse dall’Associazione Filippo Mazzei e Philip Mazzei Foundation, in occasione del bicentenario di Filippo Mazzei verranno tolte le due sfere a lato deldi Georgee verranno sostituite con due busti raffiguranti Filippo Mazzei ed il presidente Thomas Jefferson.