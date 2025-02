Lanazione.it - Cascina: adottata la variante urbanistica sulle aree per impianti sportivi

(PI), 12 febbraio 2025 – Il Consiglio comunale diha adottato laanticipatoria al regolamento urbanistico relativa alleper. Con il procedimento per la formazione del piano operativo comunale (POC) in corso, la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di procedere al contempo alla preparazione di due varianti urbanistiche “anticipatorie”, una delle quali per la valorizzazione dellesportive. “Il tema del potenziamento e della riqualificazione degli– ha detto Irene Masoni, assessora all’–, e più in generale delle attrezzature di quartiere, è uno dei principali obiettivi da perseguire con gli strumenti di pianificazione con lo scopo di consentire anche una equilibrata distribuzione sul territorio dei servizi di cittadinanza”.