Ilrestodelcarlino.it - Casalgrande, uova trasformate in bocconi avvelenati

(Reggio Emilia), 12 febbraio 2025 – Non si arresta il fenomeno dell’abbandono di. Ieri mattina i carabinieri forestali di Scandiano, insieme all’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, sono intervenuti in località San Donnino di Liguria, a, per ricerca di esche avvelenate, dopo un decesso sospetto di due cani, avvenuto in quella zona, dopo un giro nei dintorno di via Spalletti. Dopo l’attenta verifica dell’area, guidati dal cane antiveleno Freddy, i carabinieri hanno bonificato il sito rinvenendo cinqueevidentemente manomesse ad arte: un sottile strato di cera steso a chiusura del minuscolo foro praticato sul guscio lascia intendere che il responsabile del crudele gesto possa essere riuscito ad introdurre all’interno delle, usando una siringa, la sostanza tossica al momento ignota.