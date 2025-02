Internews24.com - Casadei, l’ex nerazzurro rivela: «Non è il primo anno che cerco di tornare in Italia! Vanoli? Ai tempi dell’Inter si occupava…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Non è ilchediin? Aisi occupava.» Le parole del giocatore del TorinoCosiInter, Cesare, ha parlato del suo trasferimento al Torino:RITORNO IN- «Sono molto contento di essere arrivato, di essere qua, non vedo l’ora di iniziare. Non è ilchediin. L’interesse del Torino c’è da tanto quindi ho sempre spinto per venire qua. Quando ho saputo che c’era la possibilità non ho esitato quindi sono molto contento. La prima voce era già un paio di anni fa, addirittura prima che andassi al Chelsea c’era già l’interesse del Torino, poi le cose sono andate diversamente però, anche grazie al presidente che ha fatto sì che potessi arrivare. Sono veramente molto contento»- «Io giocavo in primavera ai, qualche volta è capitato che mi allenassi con la prima squadra.