Casa Futura, si aprono le porte . Ecco lo spazio per giovani mamme

Un’abitazione indipendente di circa 60 metri quadrati con giardino, con all’interno una cucina, un soggiorno e due stanze con servizi per accogliere due madri con i rispettivi figli. È “”, il nuovo progetto del Centro Gulliver di Varese inaugurato ieri. Situato proprio di fianco alla sede di Gulliver in via Albani, l’immobile era utilizzato in passato con altre finalità e ora, dopo un intervento di ristrutturazione, potrà dare risposta ad un’esigenza crescente.è nata infatti dalla constatazione che la maggioranza delle donne ospiti delle comunità di Gulliver è anche madre, e che tale numero è in considerevole aumento (il 24% del totale). Sono quindi sempre di più le donne fragili che arrivano in comunità perché dipendenti da alcol e stupefacenti, spesso con storie drammatiche alle spalle.