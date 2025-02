Sport.quotidiano.net - Carrarese Sfida cruciale contro la Salernitana. Sabato lo stadio dei Marmi sarà sold out

Leggi su Sport.quotidiano.net

unodeiout ad ospitarepomeriggio (ore 15) la delicatasalvezzala. A Carrara arriverà un largo seguito anche di tifosi campani che seguono con grande trasporto le sorti della propria squadra del cuore in ogni dove. I 620 posti dedicati al settore ospiti sono in pratica già esauriti in base alla richiesta avuta. La, tramite laCalcio, ha la facoltà di richiedere una deroga per ulteriori 200 posti che dovrebbe essere effettuata nelle prossime ore. L’esodo dei supporter granata, però, potrebbe non fermarsi qui. Non è stato emesso, infatti, nessun provvedimento restrittivo per l’acquisto dei biglietti degli altri settori da parte i sostenitori dellapresenti in altre regioni. La “Bersagliera“ vanta fan club sparsi un po’ in tutta Italia che potrebbero voler far sentire il proprio supporto in questo momentodella stagione aggiungendosi a quelli che arriveranno direttamente da Salerno.