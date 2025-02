Ilrestodelcarlino.it - Caro-bus, Bologna sorpassa tutti: tariffe più alte che a Milano e Parigi

, 12 febbraio 2025 – Dimenticatevi la città dei bus gratis sperimentata da Renato Zangheri nel 1973., che ambisce ad essere la città più progressista d’Italia (slogan del sindaco Pd Matteo Lepore), diventa – per i mezzi pubblici – “la più cara d’Italia”. Il copyright è di Michele Bulgarelli, segretario della Cgil bolognese, da sempre sulla stessa lunghezza d’onda del primo cittadino dei 30 all’ora, della bandiera palestinese appesa al balcone di Palazzo d’Accursio e degli scontri accesi con governo e meloniani. Ma questa volta la stangata al via dal primo marzo sui biglietti degli autobus (e delle strisce blu della sosta) che passano per la corsa singola da 75 minuti da 1,5 a 2,3 euro, con rincari di oltre il 53,3%, non va giù neanche a un bel pezzo di sinistra che bolla la manovra tariffaria avallata dal Comune come “classista”.