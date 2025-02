Ilrestodelcarlino.it - Carnevale tra Medioevo e contemporaneo

La città si prepara a dare il via ai festeggiamenti di, proponendo due versioni delle giornate più pazze e divertenti dell’anno. Una prima versione è il nuovo progetto dell’Ente Contesa del Secchio (con patrocinio del Comune), va sotto il nome di Festa dei Folli (giunge alla seconda edizione) ed è una manifestazione che ripropone ilcosì come veniva festeggiato nel periodo Medievale, con maschere dell’epoca, si terrà in Piazza Matteotti, ed è fissata per domenica prossima. Con la seconda versione, si torna al periodoe consiste in undei nostri tempi, è promossa da Pro Loco, Ente Contesa e patrocinata dal Comune, e si svolgerà dal 26 febbraio al 4 marzo, sempre nel centro storico. Il primo, in ordine di tempo, è la Festa dei Folli. Domenica, in centro storico e, in particolare, in Piazza Matteotti, si scatenerà il divertimento con un programma molto ricco che vedrà alle 15,30, l’ingresso di Rein corteo, cui seguirà il proclama che dà il via alla festa.