Lanazione.it - Carnevale di Sant’Eraclio. Domani apre l’Osteria

Leggi su Lanazione.it

FOLIGNO - Si avvicina l’avvio della 62/a edizione deldialle 20, ci sarà l’apertura deldel, nei locali della taverna del rione Badia, in via Gentile da Foligno, 46. Sabato, alle 16, invece, la presentazione del libro “Voci del passato - Assisi e dintorni. Poesie e storie dialettali del contado in rima libera“ di Italo Landrini (Sala della comunità Luciano Raponi, ex cinema). Dalle 17 alle 19, giochi e animazione alle centro commerciale Piazza Umbra, a Trevi. La prima domenica di sfilate per carri allegorici e mascherate è per domenica 16 febbraio, dalle 15 (le altre si svolgeranno il 23 febbraio e il 2 marzo, sempre dalle 15). I personaggi della famiglia Addams, l’intelligenza artificiale, sanità pubblica e privata, Willy Wonka e la fabbrica del divertimento, i pirati, la rappresentazione del drago della cultura orientale: saranno questi i soggetti dei sei carri.