Baritoday.it - Carnevale di Putignano: gli appuntamenti della prima settimana con ospiti, iniziative e sfilata

Leggi su Baritoday.it

lacomincia con una grande festa per il Giovedì dei Pazzi il prossimo 13 febbraio con il tradizionale corteo dei giovedì in giro per la città a partire dalle ore 20:00 e la consueta liberazione del “Capo Margiale” in piazza Plebiscito alle 21:30. A “scaldare” la serata dalle.