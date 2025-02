Quotidiano.net - Carlo Conti smentisce indiscrezioni: il video del Papa a Sanremo non era 'riciclato'

"Ildelè arrivato l'1 febbraio". Lo afferma, in conferenza stampa, rispondendo indirettamente all'indiscrezione della messa in onda, ieri sera al festival di, di unregistrato precedentemente. "Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio. Dopo qualche giorno, sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo. Non lo sapeva nessuno", ha aggiunto il direttore artistico del Festival di. "Non siamo alla fantascienza, siamo oltre", rispondea una domanda sulledi Dagospia secondo le quali ilmessaggio del pontefice sarebbe '' e sarebbe stato trasmesso ieri aall'insaputa del pontefice. "Hai presente quando nelle partite di calcio c'era l'invasione di campo?", aggiunge il direttore artistico con una metafora sportiva.