Iltempo.it - Carlo Conti fa il botto e semina Amadeus: i dati strepitosi di Sanremo

La prima serata del Festival di2025, condotta daaffiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha come ci si aspettava monopolizzato gli ascolti in prime time. Il debutto dell'edizione numero settantacinque della kermesse ha infatti conquistato il 51.7% di share pari a una media di 13.029.000 spettatori nel segmentoStart, il 63.6% pari a 15.713.000 nella prima parte e una media di 7.992.000 pari al 68.7% nella seconda, per una media di 12.218.000 spettatori pari al 65.0% in netta crescita per audience rispetto alla prima serata del 2024. L'anno scorso la kermesse aveva ottenuto 51.1% pari 12.967.000 nel segmentoStart, il 64.3% pari a 15.075.000 nella prima parte e il 66.9% pari a 6.527.000 nella seconda, per una media di 10.561.000 pari al 65.1% di share.