Inter-news.it - Carboni torna all’Inter dopo sei mesi di nulla a Marsiglia: il resoconto

Leggi su Inter-news.it

Valentinfa ritornoseidi prestito all’Olympique. Un’esperienza doppiamente sfortunata per l’argentino, che ora può recuperare dall’infortunio presso le strutture del club nerazzurro.RITORNO A CASA – All’improvviso arriva una novità che riguarda Valentin. È notizia di ieri che Inter e Olympiquehanno scelto di interrompere l’esperienza in prestito del talento classe 2005. L’argentino è alle prese con il recupero dalla rottura parziale del legamento crociato sofferta ad ottobre, e difficilmente sarebbeto in campo entro la fine della stagione. L’Inter ha pertanto deciso di riportarein Italia, preferendo curarlo da vicino. Con un obiettivo ben preciso in mente.SCELTA LUNGIMIRANTE – L’idea di Piero Ausilio e Simone Inzaghi è quella di riavere Valentina disposizione per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti, a partire dal prossimo 14 giugno.