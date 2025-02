Juventusnews24.com - Capuano analizza il 2-1: «Vittoria e intensità nei momenti difficili». Poi quei lati negativi: commenta così Juve PSV

Capuano analizza il 2-1 della Juve contro il PSV nell'andata dei playoff di Champions League. Juve PSV termina sul 2-1 e i bianconeri si aggiudicano quindi il primo dei due round dei playoff di Champions League. Giovanni Capuano, sul suo profilo X, ha commentato la prestazione dei ragazzi di Thiago Motta.

Lati positivi: vittoria e l'intensità messa in campo nei momenti difficili. Lati negativi: momenti senza controllo, il gol incassato e un ritorno che non sarà semplice.