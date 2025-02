Anteprima24.it - Capua, Teatro Ricciardi Heart Sound Orchestra: audizioni il 15 e 22 febbraio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl 15 e il 22gli appuntamenti utili per entrare a far parte una realtà concertistica straordinaria. Laè un ensemblele fortemente impegnato nella divulgazione della musica d’autore e nella crescita professionale dei suoi musicisti; il fondatore e l’attuale direttore stabile dell’è il M° Domenico Rocco. E adesso ci sono due date disponibili per provare a far parte dell’e vivere un’esperienza unica. Iniziata come una sfida ambiziosa, l’ha rapidamente attratto musicisti di talento, studenti, appassionati e professionisti provenienti da tutta la Campania e non solo. Nel corso degli anni, l’ha instaurato proficue collaborazioni con altre formazioni musicali, tra cui le corali “Mi Alma Canta” e “Dolce è sentire”, con le quali ha avuto l’onore di partecipare a prestigiose manifestazioni, come la celebrazione presso la basilica papale di San Paolo fuori le mura a Roma.