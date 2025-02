Nerdpool.it - Captain America: Hulk Rosso e le differenze con Hulk verde

Leggi su Nerdpool.it

È da poche ore uscito in tutte le sale italiane: Brave New World, l’ultimo prodotto targato Marvel Studios con il compito di instillare nei fan l’idea definitiva che Sam Wilson sia il nuovo. Ma durante la campagna promozionale, tra i vari personaggi ce n’è stato uno in particolare capace di suscitare interesse nei fan sin dall’inizio. Il personaggio in questione è Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford, la cui prima apparizione risale al 2008 nel film L’Incredibile, al tempo interpretato dal compianto William Hurt.Sicuramente l’ingresso di Ford nel Marvel Cinematic Universe ha solleticato il palato di tanti fan dell’attore, felici di vederlo interpretare, alla veneranda età di 82 anni un ruolo così importante all’interno di un franchise cinematografico così amato.