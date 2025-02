Screenworld.it - Captain America: Brave New World, si prevedono incassi stellari (ma la critica non è d’accordo)

Leggi su Screenworld.it

Newha finalmente debuttato nei cinema, attirando l’attenzione del pubblico e dividendo la. Il film, diretto da Julius Onah, segna il primo grande ruolo cinematografico di Anthony Mackie comedopo aver ereditato lo scudo da Steve Rogers. Ambientato subito dopo gli eventi della serie The Falcon and the Winter Soldier, il film presenta una trama più politica e realistica, lontana dal caos del multiverso, e punta tutto su cospirazioni internazionali richiamando il tanto amato: The Winter Soldier e per questo motivo i Marvel Studios si aspettano grandi, ma le opinioni delladelle ultime ore sono contrastanti e piuttosto tiepide.Secondo le previsioni riportate su Deadline, il film dovrebbe raggiungere i 190 milioni di dollari di incasso globale nel primo weekend, con un debutto domestico stimato a 80 milioni di dollari nei primi tre giorni.