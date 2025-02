.com - Captain America: Brave New World, recensione: un cinecomic macedonia che depotenzia il conflitto, nonostante Harrison Ford

La nostradiNew, ennesimo tassello della fase 5 dell’MCU diretto da Julius Onah con Anthony Mackie e: tra thriller politico efracassone è ilche vandosi,la buona prova diNewè un altro tassello della fase 5 dell’MCU, la quale si avvia verso la fine in attesa del nuovo film sui Fantastici 4 – in uscita a luglio – che dovrebbe aprire la decisiva fase 6. Una fase 5 costituita da troppi titoli deludenti (almeno dal punto di vista cinematografico), di cui questo quarto capitolo dedicato al supereroe eponimo degli Usa rappresenta un po’ la summa con poche luci e molte ombre. Diretto da Julius Onah e interpretato da Anthony Mackie,e Danny Ramirez, questo capitolo di transizione non possiede abbastanza identità o struttura drammaturgica, andando a dissipare ilnel momento in cui il thriller politico svanisce in un generico revenge movie.