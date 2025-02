Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, manifestanti pro-Palestina chiedono il boicottaggio del film Marvel

La premiere losangelina del cinecomic, da oggi al cinema, perturbata dagli attivisti pro-cheildelper via della presenza dell'eroina Sabra nonostante le modifiche al personaggio introdotte da. Dozzine difilo-palestinesi sono intervenuti alla premiere hollywoodiana diNewchiedendo a gran voce ildelper la sua inclusione della supereroina israeliana Ruth Bat-Seraph, alias Sabra, interpretato da Shira Haas. Iportavano cartelli con la scritta "Sabra deve andarsene", "Disney sostiene il genocidio", "Boicottate Capitan" e "Pregate 4, Principessa Jasmine". Hanno scandito cori come "libera, libera, libera" e "Disney, Disney non puoi nasconderti". L'inclusione di Sabra, che nei fumetti è una agente del Mossad, ha scatenato polemiche tra i fan palestinesi nel 2022.