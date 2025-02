Captain America | Brave New World le differenze di Sabra tra fumetto e film

Leggi su Cinefilos.it

New, leditraL’inclusione pianificata diinNewè stata incredibilmente controversa fin dall’inizio. La versione a fumetti dell’eroina è un agente dei servizi segreti israeliani, il Mossad. Tuttavia, con le tensioni nel mondo reale a causa del conflitto israelo-palestinese in corso, molti hanno sostenuto che i Marvel Studios avrebbero dovuto evitare di adattare proprio questo personaggio.Invece, è stata presa la decisione di apportare una serie di cambiamenti radicali a Ruth Bat-Seraph dell’MCU (interpretata dalla candidata agli Emmy Shira Haas). Questi cambiamenti sono stati resi noti e chiari ora dal produttore del, Nate Moore, in un’intervista con The National.“È israeliana, ma non è il Mossad.