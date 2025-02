Movieplayer.it - Captain America - Brave New World, la recensione: un thriller politico che guarda al presente

La Marvel torna al filone delle storie legate al Cap, con un film che riprende alcuni spunti lasciati in sospeso e prepara in campo al futuro. Entità strana il Marvel Cinematic Universe degli ultimi anni, che ondeggia tra alti e bassi dopo il picco narrativo ed emotivo raggiunto con Endgame. Che il difficile sarebbe arrivato dopo quel film lo sapevamo bene, e probabilmente lo sapevano anche all'interno dei Marvel Studios, ma resta la sensazione che non tutto sia andato come previsto, a cominciare dalla pandemia che ha ribaltato le carte in tavola. Dopo diversi film dedicati a personaggi meno consolidati, però, conNewtorniamo a quello che si può considerare il filone principale e a quella figura che aveva animato l'Universo Marvel .