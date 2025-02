Screenworld.it - Captain America: Brave New World, la recensione: make Sam Wilson great (again?)

“Se non sei disposto a vedere il buono negli altri, hai già perso in partenza”. Parola di SaminNew. Una battuta che sembra quasi parlare a sé stesso, come se fosse il libretto di istruzioni del suo film. Come un messaggio spedito direttamente tra le mani di un pubblico che di pregiudizi nei suoi confronti ne ha parecchi. Inutile nasconderlo: questo quarto film di Capitannon arriva al cinema sulle ali dell’entusiasmo. Colpa di un personaggio che non ha mai infiammato i cuori del pubblico per problemi di scrittura e carisma. Sia nei panni di Falcon che in quelli di Cap.A confermare le difficoltà del nuovo Capitanci hanno pensato anche due fattori: una lavorazione travagliata che ha portato a vari reshoot dopo proiezioni di prova non proprio entusiasmanti e un marketing che ha puntato tutto su Red Hulk.