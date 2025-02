Metropolitanmagazine.it - Captain America: Brave New World, la recensione in anteprima

Sam Wilson è un uomo normale. Quello cheNewsembra urlarci a gran voce è proprio questo: Sam Wilson è solo un uomo. Non ha il siero del super soldato, non ha poteri soprannaturali, mutazioni genetiche o trasformazioni dovute a raggi gamma. È un semplice soldato contro il mondo. Contro un mondo opportunista che vuole renderlo un simbolo proprio come è stato Steve Rogers. E la prima metà diNewsembra proprio voler spingere in quella direzione. Sulla scia di: the Winter Soldier, il film migliore dell’MCU, questa nuova versione di Cap si addentra nel fantapolitico e nello spy movie, alla ricerca di un nuovo soldato d’inverno. O, quantomeno, una pellicola di quello spessore. E, almeno nella prima mezz’ora, l’obiettivo è riuscitissimo.