Captain America | Brave New World – la nostra recensione senza spoiler

I cinema italiani sono pronti per accogliere l’ultimo film targato Marvel Studios incentrato sulla riscoperta di un personaggio che dovrà guadagnarsi, a tutti gli effetti, il titolo di nuovonell’immaginario collettivo. Diretto da Julius Onah, per molti conosciuto grazie a The Cloverfield Paradox,Newriporta in luce alcune sensazioni da spy thriller, ma concedendosi svariate sequenze action high-budget tipicamente accostate al genere cinecomic. Anthony Mackie riprende ancora una volta il ruolo di Sam Wilson dopo più di dieci anni dalla sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe; ma se fino a questo momento potevano esserci dei dubbi, in questo film è chiaro più che mai che il nuovo ruolo dell’attore nei Marvel Studios è, a tutti gli effetti, quello di nuovo