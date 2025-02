Gamberorosso.it - Caporalato. Bracciante indiano ricoverato in gravi condizioni a Latina

È la stessa zona dove lavorava Satnam Singh, lavoratore31enne, scaricato come «un sacco di patate» di fronte al cancello di casa sua, con il braccio—rimasto amputato dopo essersi incastrato in un macchinario per avvolgere la plastica—lasciato in una cassetta della frutta. Una storia agghiacciante, in seguito alla quale il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, aveva annunciato l'arrivo di nuovi ispettori. Un annuncio che, però, non è servito a salvare le gambe di un 46enne, anche lui di nazionalità indiana, che pare lavorasse nella zona di Ardea.L'ennesimo caso dinel LazioSe sappiamo della sua esistenza, è perché il 3 gennaio scorso è stato soccorso da un'ambulanza per problemi cardiaci che stavano mandando in necrosi i tessuti. È stato portato dapprima a Pomezia e poi a: «Resta inssimeildi nazionalità indiana, da giornial Goretti per una grave vasculite autoimmune che gli ha compromesso gli arti», si legge sul sito dell'Ordine dei medici di