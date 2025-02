Anteprima24.it - Capannone a fuoco, distrutte attrezzature agricole e uno scooter

Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio si è sviluppato nel corso della notte in unagricolo a Limatola. La struttura di 50 metri quadrati, adiacente ad una abitazione, è stata avvolta dalle fiamme che hanno distrutto tutto quello che si trovava al suo interno: il rogo ha distrutto le, unoed una lavatrice.Sul posto sono intervenuti i Vigili deldel distaccamento di Telese Terme per spegnere l’incendio. Da accertare le cause anche se sembrerebbe che le fiamme sono partite da un guasto all’impianto elettrico che alimentava il deposito. L'articoloe unoproviene da Anteprima24.it.