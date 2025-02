Sport.quotidiano.net - Caos Var, fischia Zappi: “Non soddisfatti, ok a modifiche del protocollo”

Roma, 12 febbraio – Intervenuto in occasione della consegna del Premio Bearzot, il numero uno dell’associazione italiana arbitri apre la strada verso una modifica del regolamento in seguito alle diverse polemiche sorte durante l’ultima giornata di A. Si pensi all’angolo che non c’era in favore dell’Inter contro la Fiorentina, o anche al rigore assegnato poi alla stessa Viola per un fallo di mani discutibile. O al rosso dato a Tomori del Milan contro l’Empoli, con una seconda ammonizione che è scattata in seguito a un fuorigioco non rilevato. Si fa sentire il presidente dell’associazione italiana arbitri Antoniodopo gli ultimi scottanti episodi arbitrali. Il numero uno della classe arbitrale non ha digerito le ultime polemiche, con il Var in realtà impossibilitato ad intervenire per decidere di situazioni non contemplate nello specifico regolamento.