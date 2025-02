Calciomercato.it - Caos Inter-Fiorentina, il presidente AIA scagiona La Penna: “Non poteva vedere nulla” | VIDEO CM.IT

A margine della presentazione del Premio Bearzot, il nuovo numero uno degli arbitri ha risposto sull’episodio di BastoniIn Federcalcio è stato presentato il XIV Premio Bearzot che è stato assegnato stavolta a Gian Piero Gasperini, assoluto protagonista con l’Atalanta. Accanto alFigc Gravina era presente anche il nuovoAIA, succeduto a Carlo Pacifici, Antonio Zappi – alla sua prima uscita ufficiale – che ha invece annunciato l’assegnazione del riconoscimento come miglior arbitro emergente ad Andrea Colombo di Como.Antonio Zappi – calciomercato.itÈ stata ovviamente per i cronisti l’occasione per chiedere pareri e spiegazioni al massimo dirigente arbitrale. Lo stesso Zappi ha risposto così a Calciomercato.it: “Se siamo soddisfatti? Pacificamente rispondo di no, quando ci sono polemiche la nostra necessità è quella di garantire la prestazione arbitrale migliore.