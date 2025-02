Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Amarcord” di Sarah Toscano

Un vero e proprio debutto quello disul palco dell’Ariston. A meno di un anno dalla sua vittoria ad Amici, la giovanissima cantante (neo 19enne) è in gara al Festival dicon il brano, al centro del quale c’è la nostalgia. E’ stata la stessa, infatti, ad aver dichiarato di essersi ispirata alla celebre espressione di Fellini ““, cioè “mi ricordo” in dialetto romagnolo. La canzone racconta di un amore finito nella consapevolezza che è possibile andare avanti anche attraverso i ricordi. Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Overdrive in duetto con gli Ofenbach., il testo della canzone didi J. Ettorre – F. Abbate – S.– J. Ettorre – F. Abbate –F. Mercuri – G. Cremona – L.